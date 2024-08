Stagione lirica a Spoleto. Un dittico al Caio Melisso

Un dittico con due opere degli anni Cinquanta segna il secondo appuntamento della 78° Stagione Lirica dello Sperimentale “Belli“: sono “Procedura penale“ di Luciano Chailly su libretto di Riccardo Bacchelli e “La smorfia“ (nella foto) di Bruno Bettinelli, su libretto di Dino Buzzati, in scena al Caio Melisso, stasera e domani alle 20.30, domenica alle 17. "Sono due atti comici in un atto che nacquero insieme nel 1959 e tornano a essere rappresentati insieme oggi, l’uno dopo l’altro, in forma di dittico. L’abile, fantasiosa e sorprendente scrittura dei compositori ferrarese e milanese mette in luce, ciascuno con il proprio linguaggio, la comicità sofisticata, surreale dei due celebri scrittori", commenta Enrico Girardi, condirettore artistico dello Sperimentale. La sera del 30 settembre 1959, Procedura penale e La Smorfia esordirono nell’ambito della stessa serata per il Festival Internazionale di Villa Olmo a Como. "Due composizioni concepite per stare vicine. Riproporle insieme, dunque, sembra naturale più che opportuno", commenta Giorgio Bongiovanni, regista di questo nuovo allestimento del Teatro Lirico Sperimentale che si avvale delle scene di Andrea Stanisci, i costumi di Clelia De Angelis e le luci di Eva Bruno.

Per la seconda produzione della 78a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria, torna a dirigere l’Ensemble Calamani del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Marco Angius: "Ho colto con curiosità la proposta di Girardi di dirigere questo dittico. Oltre che encomiabile, il lavoro di recupero delle opere italiane di teatro musicale dagli anni ‘50 in poi porta alla riscoperta di esempi dimenticati ma d’assoluto valore, oggi paradossalmente attuali, con una carica inventiva che non è così frequente riscontrare". Interpreti dello spettacolo i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2023 e 2024 del Lirico.