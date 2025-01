Squarta: "Un dialogo diretto tra l’Europa e i cittadini"

PERUGIA - Sono già molti gli "apprezzamenti" e i "feedback positivi" per una newsletter mensile di 50 pagine, partita a dicembre, dedicata ad informare i cittadini e le realtà locali sulle notizie e le opportunità che l’Europa offre, con particolare attenzione alle esigenze del territorio umbro. Ad affermarlo è stato Marco Squarta, eurodeputato e membro dell’Ufficio di presidenza del Gruppo Ecr (Conservatori e Riformisti Europei), presentando stamani a Perugia questa sua nuova iniziativa, tra le prime della sua attività.

La newsletter, definita come una "attività che mancava" e come "vero e proprio collegamento diretto tra l’Europa e l’Umbria" è stata pensata per fornire aggiornamenti regolari e dettagliati sulle opportunità di finanziamento europeo, sui cambiamenti normativi e sulle iniziative rilevanti per le attività e gli obiettivi più significativi per amministrazioni, imprese e associazioni. "Mi auguro che questa newsletter, strumento innovativo per un dialogo costante e trasparente con i cittadini, diventi anche utile per il loro lavoro e per le sfide quotidiane" ha sottolineato Squarta.

Insomma, di mese in mese, attraverso una diffusione da parte della segreteria a Bruxelles dell’eurodeputato umbro, i diretti interessati troveranno informazioni sull’Europa e sulle novità normative.