Squarta e la sconfitta: "Si è chiuso un ciclo"

"Il 2024 si chiude, e con esso si conclude un capitolo importante della mia vita politica e personale". Lo scrive Marco Squarta (FdI) nel suo profilo social. "È stato un anno di sfide, sconfitte e nuovi inizi, che mi ha dato l’opportunità di riflettere e apprezzare ciò che conta davvero. Dieci anni iniziava un percorso che non avrei mai immaginato così ricco di esperienze e traguardi. Il 2024, però, ha segnato una svolta: le sconfitte politiche di Perugia e dell’Umbria hanno rappresentato la fine di un ciclo. Una chiusura che, per quanto dolorosa, è stata anche un’occasione per guardare avanti, per ripensare il significato del mio impegno. Ed è proprio in questo anno così complesso – aggiunge – che ho avuto l’onore di essere eletto al Parlamento Europeo. E’ un incarico che non avrei mai raggiunto senza Giorgia Meloni, che conosco e ammiro da oltre 25 anni e alla quale devo gran parte della mia carriera politica. Ma oggi, – conclude – guardando indietro, mi rendo conto che la politica è importante, ma non è tutto".