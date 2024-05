"Squadra di persone competenti". Lega, una lista per il territorio

PERUGIA - "Abbiamo lavorato mesi per costruire una squadra di donne e uomini che vivono e conoscono il territorio, capaci di valorizzarne al meglio le potenzialità e intervenire sulle criticità che già in questi anni abbiamo iniziato a risolvere. La nostra lista è fatta di professionisti che provengono da diversi settori e che sono pronti a mettere la loro capacità ed esperienza al servizio della comunità. L’obiettivo era avere una squadra competitiva, che riuscisse a dare voce alle tante anime della città e, con grande orgoglio, posso dire che ce l’abbiamo fatta". Così il segretario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti alla presentazione della lista. "Oltre all’assessore e ai due consiglieri comunali uscenti, che hanno già dato prova di essere amministratori determinati e competenti, ci sono imprenditori, lavoratori del mondo sanitario e legale, artisti, impiegati, operai, dirigenti – ha aggiunto Marchetti - donne e uomini che sapranno fare la differenza. Tra le nostre priorità continuerà ad esserci la sicurezza, ambito del quale ci siamo occupati con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, tanto che la città ha finalmente smesso di essere la capitale della droga come lo è stata fino al 2013".