"Sport, impianti in disuso gratis a chi li ristruttura"

Impianti sportivi comunali in gestione gratuita in cambio di interventi. La giunta comunale, infatti, dà compiuta attuazione, per la prima volta a Perugia, all’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021. "Tale previsione - evidenzia l’assessore allo sport Pierluigi Vossi - mira a promuovere le iniziative del privato e, in parallelo, a far fronte ai problemi di numerosi impianti e strutture destinati allo sport con caratteristiche di socialità non adeguatamente gestiti e in cattivo stato manutentivo. Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – spiega – potranno presentare un progetto preliminare corredato da un piano di fattibilità economico-finanziario finalizzato a realizzare interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento e per la successiva gestione dell’impianto". Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni. Il Comune di Perugia ha individuato, per il momento, due beni immobili il campo da calcio a Pian di Massiano e “La Renaccia” di Pretola.