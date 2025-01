Sport, 70mila euro alle associazioni. Dal Comune i fondi di sostegno

Sono quasi 70mila euro le risorse che il Comune di Foligno, attraverso l’avviso pubblico emanato, ha elargito alle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta e che, nel corso del 2024 hanno organizzato diverse iniziative capaci di creare indotto sul territorio e promuovere la pratica sportiva. A fare la parte del leone c’è l’Asd Atletica Winner Foligno che ha raccolto 10mila euro, essendo organizzatrice di iniziative, dalla Mezza Maratona alla Strafoligno, che attira in città migliaia di persone da tutta Italia. Al secondo posto, con 5mila euro, c’è l’Asd La Francescana ciclostorica, che organizza una pedalata storica con mezzi e abbigliamento d’epoca nelle colline umbre.

Seguono quindi due realtà che hanno avuto 4mila euro: Foligno Rugby e Borghi e centri storici della valle umbra, l’associazione sempre facente capo a Confcommercio. Tra le associazioni che usufruiscono dei fondi per lo sport ci sono l’Umbria basket school (2.500), l’associazione acquilonisti ‘Millepiedi’ (mille), il Motoclub (2.500), Intervolley Foligno (400), l’Umbria bikepacking Asd con 300 euro, mille euro per l’Associazione italiana arbitri, sezione Foligno. E ancora 2mila euro per l’associazione sportiva dilettantistica Tennis training, 300 euro per la Compagnia degli Arcieri storici ‘Sagittariis Ridentes’.

La società ciclistica Maria Giuliana prende mille euro, l’associazione Valle umbra trekking altre mille. Duemila per l’Unione ciclistica Foligno, 3mila per Sportinsieme, 2mila per Educare con il movimento, mille per Fulginium. Cinquecento euro per l’Athletic team Perugia, milla per il Circolo tennis Foligno Asd, mille per l’Atletico Foligno Asd, 500 euro per l’Asd Elegance passion dance, 6.200 per il Centro sportivo italiano (Comitato di Foligno). All’associazione Triathlon Winner Foligno 2mila euro, al Foligno volley 1.500, alla Polisportiva Forum Flamini 1.500 euro, all’Afas associazione folignate auto e moto storiche 1.500 euro, al Calcio a 5 1.500 euro. Mille euro per l’Asd All Mountain Foligno, tremila per l’Uc Foligno Start. Duemila e cinquecento euro sono i fondi invece che il Comune ha stanziato per le iniziative della Molon Labe Asd.