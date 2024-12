Spoleto, “Don Matteo 15“ ci sarà. Lo confermano dalla produzione

SPOLETO - Don Matteo 15 si farà. Il cast e la troupe della fiction campione di ascolti torneranno a Spoleto a primavera per iniziare a girare gli episodi della nuova stagione. A confermarlo è stato il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di “Fanpage.it“: il ritorno in televisione delle avventure dell’amato prete detective, invece, avverrà ne 2026. Avanti tutta quindi con Raoul Bova nei panni di Don Massimo che ha sostituito lo storico Terence Hill. Dall’amministrazione comunale non arriva nessuna conferma. I rapporti con la Lux Vide la casa di produzione della fiction sono ottimi e per l’ultima edizione è stata firmata anche una convenzione. Il comune è il principale sponsor di Don Matteo con un finanziamento di oltre 200mila euro per ogni edizione, provenienti dai proventi della tassa di soggiorno da ammortizzare in tre differenti annualità.