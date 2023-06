Spoleto, avanti oltre la pioggia Al Festival la danza di Millepied

Fino all’ultimo, venerdì sera, gli organizzatori e gli artisti hanno sperato di farcela. Hanno atteso insieme al pubblico, rinviando l’inizio del concerto e confidando negli aggiornamenti delle previsioni meteo che sembravano promettere una perturbazione passeggera. Ma l’arrivo del temporale ha sancito la resa con lo spegnimento di sicurezza di tutti gli impianti audio e luci. E così il Festival dei Due Mondi, per la prima volta nella storia, è stato costretto ad annullare per il maltempo il Concerto inaugurale in Piazza Duomo.

"Ringraziamo tutto il pubblico, i cantanti solisti, il direttore e l’orchestra per la paziente attesa" dicono adesso gli organizzatori. E ricordano che il Festival va avanti, già da ieri mattina, "con tutti gli appuntamenti programmati". C’è però da pensare al rimborso dei biglietti e il Festival indica le modalità. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto sul circuito online Vivaticket o attraverso i punti vendita convenzionati verranno ricontattati nei prossimi giorni con le informazioni per chiedere il rimborso. Altra opzione, il call center e biglietterie del Festival a Spoleto: se si è in possesso di un biglietto elettronico (pdf), la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre lunedì 3 luglio, inviando una mail a [email protected], allegando i biglietti elettronici e inserendo nome e cognome dell’acquirente, telefono, dati bancari. Infine se si è in possesso di un biglietto cartaceo, la richiesta va fatta entro e non oltre lunedì 3 luglio alla biglietteria del Teatro Nuovo Menotti, compilando il modulo su www.festivaldispoleto.com.

Dopo la pioggia, il Festival va avanti nel suo cammino: ieri giornata di grandi debutti, dal teatro all’opera “Pelléas et Mélisande“. E stasera la danza con il grande ritorno in palcoscenico di Benjamin Millepied. Dopo il suo “Romeo e Giulietta“ come coreografo, Millepied torna a ballare sulle musiche eseguite al pianoforte dall’amico Alexandre Tharaud in uno spettacolo leggero, divertente e pieno di charme. E’ la nuova creazione “Unstill Life“, alle 21.30 al Teatro Romano: il racconto di un’amicizia d’arte fatta di contatto fisico e spirituale. Un solo diventa un duetto che scorre tra le note di Rameau a Beethoven passando da Bach e Schubert, con i due artisti che sembrano invertire i loro ruoli. Al termine dello spettacolo, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto Dario Pompili premierà Millepied e Tharaud con il Premio Fondazione Carispo.