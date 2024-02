Spiritualità femminile. Se ne parla con le suore

GUALDO TADINO - "La spiritualità femminile del terzo millennio a confronto con un uomo eremita del 1300". E’ il tema di un incontro dibattito che vedrà a confronto tre suore appartenenti a congregazioni religiose diverse, presenti nel territorio gualdese nel corso dei secoli. A guidare il dialogo la giornalista Cinzia Tini; partecipano suor Pamela Ercoli, vicaria generale delle suore Oblate del Bambin Gesù di Roma; suor Noemi Scarpa, madre badessa del Monastero Benedettino di Sant’Anna di Bastia Umbra; suor Francesca Farina, madre generale delle suore Francescane missionarie di Assisi. L’evento è stato organizzato dal Comitato per le celebrazioni del settimo centenario della morte del Beato Angelo, presieduto da Carlo Catanossi, con Giuseppe Ascani coordinatore; e viene realizzato con il sostegno e il patrocinio della Regione Umbria. E’ in programma per le ore 16 di sabato prossimo 24 febbraio presso la Chiesa di Santa Maria del Gonfalone, o dei Raccomandati, in Corso Piave, nel centro storico cittadino. Per l’occasione, nella stessa chiesa verrà anche inaugurato il restauro del seggio vescovile d’inizio 1900, disegnato dal pittore perugino Ulisse Ribustini. A.C.