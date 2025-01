’Spello Splendens’, la magia della musica medievale

Tutto pronto per la 15° edizione di “Spello Splendens“, il Festival per scoprire la magia degli antichi suoni della festa del Natale con zampogne, ciaramelle e cornamuse: dopo l’anteprima di dicembre, va in scena da oggi a lunedì 6 gennaio, nei luoghi significativi della città con concerti alla riscoperta della musica di zampogne, ciaramelle, cornamuse e, soprattutto, della musica medievale e di quella tradizionale, di grande importanza nelle feste popolari ancora vive in Italia ed Europa.

Promosso dal Centro Studi di Musica Medievale “Adolfo Broegg”, curato dall’Associazione Micrologus con direzione artistica di Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, il festival si inaugura stasera alle 21.15 al teatro Subasio con gli Enerbia, con la musica tradizionale dell’Appennino delle Quattro Province e i tipici strumenti, piffero e musa.

Domani c’è “Zampogne e Lenticchie”, raduno libero dei musicisti, per rinnovare la tradizione dell’offerta propiziatoria del cibo, con il cantautore Piero Brega e la polistrumentista Oretta Orengo (in canti tradizionali rielaborati), gli strumenti a fiato dell’Alta Musicanti Potestatis, giovane gruppo umbro e il Serrapede Duo, con i ritmi coinvolgenti della zampogna tra il Cilento e Lucania.

Alle 21 alla Sala dell’Editto le Zampogne di Daltrocanto. I Micrologus sono in concerto domenica alle 17.30 nella chiesa di San’Andrea con “Monte Subasio/Spiritus Mundi“ in musiche medievali, finale lunedì 6 un concerto-viaggio sul mistero dei Re Magi, con I Trobadores.

I concerti sono a ingresso libero, in programma ci sono anche mostre, stage e laboratori.