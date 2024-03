Spazzamento meccanizzato. Inizia la fase sperimentale

SPOLETO - Iniziate in via sperimentale le operazioni di spazzamento meccanizzato nelle frazioni e nelle aree periurbane della città. Dopo la pulizia delle strade nella zona di San Nicolò effettuata la scorsa settimana, giovedì 14 marzo l’intervento interesserà anche San Martino in Trignano. Nello specifico la Valle Umbra Servizi effettuerà lo spazzamento meccanizzato in via Lago di Piediluco, via della Pace, via XVI aprile, via Ticino, via Po, via Tagliamento, via Adige, via Piave, via Arno, via Velino, via Chiascio, via Tevere, via della Solidarietà, via Lago di Garda, via Cerquestrette, via Arno e in località Sant’Angelo in Mercole. La programmazione definitiva degli interventi, che il Comune di Spoleto sta definendo con VUS e Ase, verrà comunicata entro la fine del mese di marzo. Per far sì che la pulizia delle strade venga effettuata nel miglior modo possibile, l’Ente ha previsto anche il coinvolgimento della Polizia Locale, finalizzato essenzialmente alla comunicazione preventiva ai cittadini residenti nelle vie interessate per evitare la presenza di auto durante le operazioni di spazzamento.