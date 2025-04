’Spartan Race’ show. Sfide estreme per 4mila. Il trionfo di Moriconi

Grande successo anche per la seconda giornata di Spartan Race a Gubbio che, dopo le categorie Beast (21 km e 30 ostacoli) e Sprint (5 km e 20 ostacoli) corse sabato 12 aprile, ha completato il calendario delle gare con Super (10 km e 25 ostacoli) e ancora Sprint. A trionfare nella Super è stato l’eugubino Manuel Moriconi (arrivato secondo nella categoria Beast il giorno prima) in 1:23:12, davanti a Loris Schina e Giulio Nulli. Tra le donne, invece, a ottenere la medaglia d’oro è stata la tedesca Lena Weller in 1:49:12, precedendo Ceci Catolla (vincitrice della Beast di sabato) e Ilaria Pederiva. I numeri impressionanti della Spartan Race – ben 4200 gli iscritti al weekend di gare eugubino, confermandosi così appuntamento di prim’ordine – hanno portato giovamento alle attività di ristorazione e alle strutture ricettive del territorio, con grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale: "Una giornata all’insegna dello sport, del coraggio e della passione, che ha portato nel nostro territorio un’ondata di entusiasmo e tanta voglia di mettersi alla prova. Complimenti a tutte e tutti gli atleti che si sono messi in gioco: siete stati straordinari! Grazie agli organizzatori, ai volontari, alle forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito a rendere tutto questo possibile. Il nostro territorio ha risposto alla grande, dimostrando ancora una volta quanto può offrire quando lo sport incontra la bellezza dei nostri luoghi", ha commentato l’assessore Carlotta Colaiacovo su Facebook.

Federico Minelli