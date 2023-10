Spacciatore arrestato. In Italia come ’turista’

TERNI Bazar della droga in un condominio di Borgo Bovio. Protagonista un albanese di 22 anni, incensurato, in Italia come turista, che è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il blitz degli agenti dell’antidroga è scattato in seguito a segnalazioni di un viavai sospetto che riguardava due palazzi della zona residenziale di Borgo Rivo. Gli agenti hanno seguito il 22enne fino al parcheggio di un supermercato, nella zona dello stadio comunale, notando un tossicodiepndente ternano avvicinarsi all’auto e prendere due involucri, poi risultati essere bustine di cocaina. Dopo la cessione dello stupefacente, il giovane è ripartito in auto per ritornare a Borgo Rivo, sempre seguito dagli agenti, che hanno atteso sotto casa fin quando non è sceso di nuovo. Questa volta è stato fermato: con sé aveva una cospicua somma di denaro e, in casa, sul comodino della camera da letto, gli agenti hanno trovato due barattoli in plastica contenenti 41 involucri, uguali a quelli appena sequestrati, e un ovetto in plastica contenente altri 22 involucri, oltre ad un pacchetto di sigarette con dentro altri 3, per un totale di 50 grammi di cocaina. Sempre nel comodino della camera, sono stati trovati 4.670 euro in banconote di vario taglio, che sono stati sequestrati insieme agli altri che aveva indosso, per un totale di 5.750 euro.Le indagini proseguono per accertare la proprietà dell’appartamento dove è stato trovato il 22enne e dell’auto usata dal pusher.