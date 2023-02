Spaccia cocaina nel parcheggio dell’ospedale Arrestato un cittadino albanese con visto turistico

Dai vicoli del centro storico al parcheggio dell’ospedale. L’attività di spaccio non si pone limiti geografici né si fa scrupoli. Tanto vale un vicolo dell’acropoli quanto una piazzola o un’area di sosta. Allo stesso tempo molto frequentata e utilizzata da centinaia di automobilisti a qualsiasi ora, ma anche ipoteticamente discreto, con ampie zone sufficientemente isolate. Ma che quell’auto che già in altre occasioni era stata vista nell’area di sosta del Santa Maria della Misericordia, non fosse di un familiare di un ricoverato o di un dipendente dell’Azienda ospedaliera, era un sospetto già segnalato alle forze dell’ordine e finito nel mirino dei carabinieri. Che mercoledì sera sono entrati in azione, trovando riscontro ai sospetti e alle segnalazioni dei cittadini. Infatti, la perquisizione della macchina sulla quale il sospetto spacciatore si muoveva, ha permesso di rinvenire, nel vano porta oggetti del lato guidatore, un contenitore con alcune dosi di cocaina.

Da lì, i militari hanno esteso i controlli anche all’abitazione del fermato. Nella casa dell’uomo, i militari hanno trovato altre dosi di cocaina già pronte per la vendita, un “sasso“ dello stesso stupefacente, in attesa di essere suddiviso in dosi, con relativo materiale per il taglio ed il confezionamento, due bilancini di precisione, un mixer da cucina che viene utilizzato per sfaldare lo stupefacente e unirlo al materiale da taglio, e circa 9.200 euro, prevalentemente in banconote da 20 e 50 euro, taglio generalmente usato per il pagamento delle dosi. I soldi sono stati ritrovati in varie parti della casa e anche dentro un materasso, ben suddivisi in mazzette. I carabinieri hanno così proceduto all’arresto dell’automobilista, cittadino albanese di 26 anni, in Italia con visto turistico, incensurato.