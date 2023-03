Sottopasso di Madonna di Lugo Comune e Rete Ferroviaria pronti a rivedere il progetto

Comune e Rfi pronte a rivedere il progetto del sottopassaggio di Madonna di Lugo per completare quei lavori iniziati diversi anni fa ma mai terminati. A comunicarlo, nell’ultima seduta del consiglio comunale, è stato il sindaco Andrea Sisti sollecitato da più di un consigliere di opposizione. Nell’ambito degli interventi per il raddoppio ferroviario Spoleto-Campello sul Clitunno era previsto anche il rifacimento del ponte dove passa la ferrovia e del sottopassaggio che si trova lungo via Flaminia Vecchia, in prossimità del centro sportivo Flaminio. Il ponte è stato completato poi però l’azienda appaltatrice è fallita, il sottopassaggio non è mai stato completato e addirittura oggi i pedoni, che da San Giacomo vogliono raggiungere Spoleto, non possono transitare sotto al ponte perché i percorsi pedonali, iniziati ma non completati, non sono accessibili.

"Ci siamo attivati nei confronti di Rfi – afferma il sindaco –, come sappiamo sono ripresi i lavori (per il raddoppio ferroviario). C’era un progetto, presentato a suo tempo che non prevede una sistemazione idonea e quindi con la stessa Rfi abbiamo concordato di farlo rivedere in modo che quell’area venga complessivamente riqualificata sia da un punto di vista della viabilità sia della messa a disposizione degli spazi dove prima c’era il cantiere ed il deposito del materiale (area parallela al campo sportivo Flaminio".

Ma cosa prevedeva il progetto iniziale sul fronte della viabilità? L’intervento era finalizzato a ridurre la pericolosità di quell’incrocio a raso a tre deviazioni dalla strada principale, la prima per il centro sportivo, la seconda per la frazione di Collemarozzo e la terza per il quartiere Casette. Era prevista quindi la realizzazione di una rotatoria per incanalare il traffico evitando pericolosi attraversamenti della carreggiata. Sempre sul fronte della viabilità inoltre sarà assolutamente indispensabile completare i percorsi pedonali per permettere finalmente anche ai pedoni di poter attraversare in sicurezza il sottopassaggio. Il completamento dei lavori permetterebbe anche di ampliare nuovamente la strada che dall’incrocio conduce al centro sportivo.

Per completare il percorso pedonale ed eliminare del tutto il pericolo anche per i giovani calciatori che si recano al centro sportivo, inoltre, in più di un’occasione, è stato richiesto anche dai residenti di prolungare il marciapiede lungo via Flaminia Vecchia realizzato di recente che però si ferma poco dopo la ex caserma militare, all’altezza del Motel Agip.