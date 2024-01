Sostegno al reddito. Come richiederlo

È fissato al 2 aprile il termine entro cui è possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola per il 2024. Possono presentare la domanda - informa Coldiretti - i lavoratori agricoli che hanno prestato attività per almeno 102 giornate nel biennio 2022/2023 e posseggono almeno 2 anni di anzianità assicurativa, contro la disoccupazione involontaria. La prestazione è rivolta agli operai agricoli a tempo determinato e a certe condizioni anche a quelli a tempo indeterminato (OTI). L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Agli operai agricoli a tempo Indeterminato l’indennità viene erogata nella misura del 30% della retribuzione effettiva. "La domanda è importante - spiegano da Epaca Coldiretti Umbria - sia per ottenere la prestazione economica che per la copertura contributiva, ma anche per eventuali prestazioni integrative a sostegno del reddito come ad esempio gli assegni al nucleo familiare per il coniuge o per una verifica dell’assegno unico e universale. Per verificare i propri requisiti, è possibile contattare uno degli uffici del patronato Epaca Coldiretti presenti sul territorio, dove gli operatori sono a disposizione per controllare la posizione contributiva e per la presentazione della domanda. La scadenza delle domande - precisa Coldiretti - è fissata al 2 aprile, ma è utile agire per tempo reperendo i seguenti documenti: documento di riconoscimento; passaporto e copia del permesso/carta di soggiorno in caso di nazionalità extra UE; copia dichiarazione redditi 2022/2023 propri e del coniuge, se si richiedono gli assegni familiari e o assegno unico e universale".