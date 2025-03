Sostegno agli ucraini. C’è la raccolta dei viveri

BASTIA UMBRA Lanciata la raccolta viveri per la popolazione di Javoriv, in Ucraina. All’auditorium Sant’Angelo si è svolta la cerimonia di presentazione progetto "Missione SPES Ucraina 2025" con l’obiettivo di aprire un corridoio umanitario con la regione di Leopoli, iniziativa che fa seguito alla missione di don Emanuele Cuccarollo, viceparroco di Bastia Umbra, Matteo Stirone e Paolo Speziali, insieme ad alcuni volontari dell’Associazione Energia&Sorrisi Odv di Vicenza, presso una comunità di suore che si occupa di soccorrere le necessità di vedove e orfani di guerra.

La raccolta di viveri e vestiario in favore della popolazione di Javoriv permetterà ai cittadini di Bastia di lasciare il proprio contributo sabato e domenica presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo dove verrà istituita una postazione di raccolta degli aiuti umanitari. Una volta completata la raccolta di aiuti tutto il materiale verrà inviato da Bastia a Javoriv, in Ucraina, tramite l’organizzazione logistica dell’Associazione Energia & Sorrisi che, dallo scoppio del conflitto, ha già inviato in varie regioni dell’Ucraina 65 Tir di aiuti umanitari.

All’incontro erano presenti il sindaco Erigo Pecci e l’assessora alle Politiche Sociali Elisa Zocchetti che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa, non solo come evento di condivisione, ma come punto di partenza per lo sviluppo di una più ampia solidarietà che coinvolge e mette in sinergia le istituzioni, le Parrocchie, gli scout, le associazioni e i tanti volontari di diverse appartenenze per uno scopo comune al fine di ritrovare coesione fra le realtà del nostro territorio che si dedicano alla solidarietà.