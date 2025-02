Sorpreso con la droga e arrestato

Era stato più volte segnalato. Un giovane, in atteggiamento per così dire sospetto. Tanto a Ellera che a Olmo, come nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia. Segnalazioni che riportavano elementi in comune tanto da far ipotizzare da subito che potesse trattarsi della stessa persona. Che la squadra mobile della questura ha cercato e trovato, in seguito a un’attività investigativa mirata. Il sospettato è stato pedinato e tenuto lungamente sotto controllo, fino all’intervento degli investigatori che hanno fermato e identificato il presunto spacciatore. Si tratta di un 33enne albanese gravato da numerosi precedenti specifici. Nel veicolo dell’uomo, nella manopola di regolazione dello schienale del sedile, sono state rinvenute delle confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente. Inoltre, nei pressi dell’albero dove era stato visto fermarsi durante il pedinamento, è stato trovato un bilancino elettronico di precisione e un mazzo di chiavi. Quindi, risaliti all’indirizzo dell’abitazione del 33enne, con grazie alle chiavi rinvenute poco prima, gli investigatori hanno perquisito l’appartamento dove è stato rivenuto denaro contante per circa 2.500 euro, verosimile profitto dell’attività di spaccio. Accompagnato in questura, il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari. Ieri, dopo il processo con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato. Il 33enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria.