Comune, approvato il bilancio 2024. Oltre 3 milioni e mezzo d’avanzo

Il Comune ha a disposizione un avanzo di 3 milioni 700mila euro proveniente dal bilancio 2024: "Risorse economiche che garantiranno il completamento dei cantieri pubblici aperti e gli investimenti nei progetti per il miglioramento della città, a cominciare da Agenda Urbana che il Comune cofinanzierà per 1 milione sugli oltre 6 del progetto". Il dato è emerso dall’ultimo Consiglio comunale nel quale il rendiconto sull’esercizio finanziario 2024 della gestione contabile è stato approvato con il sì della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni. L’anno scorso c’è stata una mole di investimenti complessiva di 34 milioni di euro, in particolare del Pnrr ed è stato applicato tutto l’avanzo libero disponibile dall’esercizio precedente, pari a 3 milioni 400mila euro, (utile tra l’altro per finanziare il piano asfalti da 800mila euro, la ristrutturazione e l’ampliamento di alcuni cimiteri per 700mila euro, una parte degli investimenti sulla rete del gas metano per 370mila euro, il cofinanziamento della riqualificazione della piscina comunale per 300mila euro). Nel dibattito consiliare la maggioranza ha difeso le scelte compiute dall’amministrazione, sottolineando "il valore aggiunto di finanze sane, che permettono di mantenere alto il livello dei servizi, soprattutto scuola e sociale". Di tutt’altro avviso le opposizioni per le quali l’avanzo riflette anche la mancata concretizzazione di obiettivi preventivati. I consiglieri di minoranza hanno giudicato "insufficiente" la capacità di riscossione della maggior parte dei tributi e delle sanzioni, sollecitando il Comune su investimenti per "sicurezza pubblica, sviluppo economico, protezione civile e turismo, ma anche per affrontare le criticità del tessuto sociale". A proposito del recupero dell’evasione, nel 2024 sono stati accertati complessivamente 1 milione 700mila euro, di cui circa 1 milione per l’Imu e 400mila per la Tari. Chiesta inoltre una maggiore determinazione a concludere le opere pubbliche avviate, più attenzione alla manutenzione delle strade, ma anche alle cause del calo della popolazione residente. Nel corso del dibattito l’assessore Mauro Mariangeli ha dettagliato i risultati dell’esercizio finanziario 2024, che si è chiuso con un risultato di amministrazione pari a 25 milioni e un avanzo di poco superiore al 2023. Nel 2024 sono stati fatti pagamenti per 65 milioni, riscossioni per 70 milioni, con un saldo cassa al 31 dicembre positivo di 4 milioni e 420mila. I crediti esigibili sono di 45 milioni, "dei quali un 10% già incassato mentre i residui passivi sono pari 18 milioni, dei quali la metà già pagati a oggi".