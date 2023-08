Sorpreso col taser nell’auto Denunciato dalla polizia

Sorpreso con il taser nel portaoggetti dell’auto: denunciato per porto abusivo d’armi dagli agenti della polizia Stradale di Todi. È successo qualche giorno fa, durante un controllo lungo la E45. I poliziotti erano stati attirati dall’atteggiamento sospetto dell’uomo (57 anni, italiano), notato mentre transitava a bordo della sua automobile lungo la Strada Statale 3-bis. Dopo averlo fermato, mentre il 57enne apriva il cassetto del cruscotto dell’auto, gli agenti hanno notato un oggetto di plastica di colore nero, dalle fattezze molto simili a quelle del Taser. Il conducente ha confermato i sospetti degli agenti riferendo che si trattava appunto di un taser, acquistato per difesa personale. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e il taser sequestrato. Sono in corso ulteriori verifiche da parte della questura tese all’individuazione dell’esercizio rivenditore.

È accusato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 27enne cittadino dell’Ecuador, noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato notato dagli agenti della questura all’uscita dalla stazione di Fontivegge. Alla vista dei poliziotti, il 27enne è tornato indietro. È stato quindi fermato per un controllo. Apparso subito molto agitato, alla richiesta se avesse con sé oggetti non consentiti, ha consegnato spontaneamente un coltello multiuso e un paio di forbici del quale non è stato in grado di motivare il possesso. Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, al termine delle attività di rito, è stato denunciato. Il coltello e le forbici, invece, sono stati sottoposti a sequestro.