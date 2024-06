Sorpreso a rubare, minaccia il vigilante con un coltello

Sorpresi a rubare alcolici in un supermercato, rispondono tirando fuori un coltello per minacciare l’addetto alla sicurezza del negozio e garantirsi la fuga. Una fuga che è durata ben poco perché i due sospetti ladri sono stati fermati poco dopo dai carabinieri. Avevano con loro le bottiglie e il coltello che uno dei due aveva puntato contro l’addetto. I sospettati hanno 17 e 16 anni. Per il più grande è scattato l’arresto e la contestazione di rapina impropria, l’altro è stato denunciato per furto. I fatti si sono verificati a Ponte Felcino. I due, verso l’ora di chiusura, sono entrati in un supermercato e si sarebbero impossessati di bottiglie di superalcolici, nascondendole sotto le felpe. Il loro comportamento è stato, però, notato da un addetto alla vigilanza, che appena avvicinatosi ai ragazzi, come detto, sarebbe stato minacciato con un coltello da uno dei due ragazzi. In questo modo, i due sono riusciti a mettersi in fuga.

Contattato il 112 dal personale del supermercato, sono state avviate dai carabinieri tempestive ricerche con l’impiego di più pattuglie nelle aree limitrofi che hanno permesso di rintracciare e fermare i due minori, trovati ancora in possesso della refurtiva e dell’arma. In caserma e riconosciuti con certezza dall’addetto alla sicurezza del negozio, il più grande è stato arrestato e, quindi, sottoposto, alla misura della permanenza in casa in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida, mentre il più giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato.