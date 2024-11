’Sorgente’ celebra 34 anni di attitivà: "Sempre in prima linea per gli altri"

GUALDO TADINO – Il gruppo di volontari di protezione civile "Sorgente" ha festeggiato il suo 34° anno di attività. Venne fondato l’8 novembre del 1990, quando era sindaco Rolando Pinacoli ed assessore Paolo Bazzucchi. Il gruppo si propose nel contesto del relativo servizio nazionale come struttura operativa, per le varie emergenze e necessità, anche ordinarie, che si articolano dall’assistenza sanitaria, all’antincendio, alla tutela dei beni culturali, sino all’allestimento di aree di accoglienza; per questo i volontari hanno partecipato e partecipano regolarmente alle attività esercitative per garantire piena sinergia con tutti gli attori del sistema di protezione civile. Nel corso degli anni il gruppo ha avuto oltre 100 iscritti; ora i volontari sono 32, con 7 nuovi associati che stanno svolgendo il corso di base per diventare operativi ad ogni effetto. Tantissimi gli interventi effettuati nel territorio gualdese e della fascia appenninica, con grande impegno profuso in occasione della crisi sismica del 1997 e del 1998 e per tante altre situazioni. L’opera del gruppo gualdese ha portato contributi anche per la missione arcobaleno in Kosovo nel 1999, per le alluvioni, per vari terremoti tra cui quelli di Montelongo in Molise e Paganica in Abruzzo, di Finale Milanese e San Prospero in Emilia, della Valnerina, di Pierantonio, per varie emergenze per maltempo, neve e ghiaccio. I volontari hanno fatto esercitazioni in tandem con altre strutture di protezione civile come i vigili del fuoco, dato supporti durante il Covid, partecipato alla campagna di avvistamento di incendi boschivi e collaborato con altre associazioni di volontariato.

Alberto Cecconi