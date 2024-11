Sono Rebecca e Loreto Tancha i più giovani elettori di Foligno

FOLIGNO - Sono i due fratelli Tancha, Rebecca e Loreto, gli elettori più giovani della terza città dell’Umbria. I due neo diciottenni, di origine africana, Rebecca nata in Italia e Loreto, nato nella costa meridionale del Camerun da un precedente matrimonio del padre, hanno voluto esserci al loro primo appuntamento elettorale per esprimere il presidente della Regione in cui vivono da circa due decenni. Una partecipazione politica, la loro, che conferma un sempre maggior interesse dei Migranti, soprattutto quelli di seconda generazione, verso la res publica. Un senso di appartenenza che si esprime anche attraverso la responsabilità civica: "Sono molto felice di poter esprimere la mia opinione. Ho sempre avuto molta fiducia nelle istituzioni", dice sorridendo Rebecca mentre infila la scheda elettorale nell’urna. La giovane, al quarto anno dell’indirizzo di Biotecnologie del locale Istituto Tecnico Tecnologico, ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno il 7 novembre e undici giorni dopo si è presentata lunedì mattina al seggio 40 della frazione di Vescia dove ha esercitato per la prima volta il suo diritto/dovere di voto. Anche Loreto, suo fratello, si è presentato allo stesso seggio e con la stessa emozione ha votato. Insieme a lui tutta la sua famiglia, Walter e Paulina, convinti della necessità di partecipare a pieno titolo ad ogni aspetto della vita sociale cittadina. "Votare è un privilegio", ricorda il padre Walter. Che aggiunge: "Ci sono ancora milioni di persone che non possono esprimere liberamente la propria opinione attraverso le elezioni ed è per questo che ho insegnato ai miei figli a compiere il proprio dovere di cittadini".