Sono quindici le panchine artistiche

E’ arrivato a quindici il numero di panchine artistiche installate nel parco del Pinaro di Castel Viscardo. L’artista, Rachele Venturelli, è la stessa dell’undicesima installazione, ’Punti di Vista’, dedicata a Vincent Van Gogh. Questa volta la sua opera è ispirata ad “Alice nel Paese delle Meraviglie“. L’installazione è parte di un progetto ambizioso che trasforma il parco in una galleria all’aperto, dove gli elementi della natura si fondono con la creatività umana. "Alice nel Paese delle Meraviglie – spiega l’artista – è tra i miei preferiti dei classici Disney. Da piccola impazzivo per quei biscottini con scritto ‘Mangiami’ che ti rimpicciolivano o ingrandivano a dismisura! Oh, e il Brucaliffo? L’ora del tè! E le povere ostrichette... Crescendo ho continuato ad adorarlo perché ho capito la serie di apparenti nonsense che ti accendono i neuroni".

Una nuova opera, insomma, capace di suscitare un senso di meraviglia e di stupore nei visitatori di tutte le età. Disegnati sulla panchina, con delicatezza e attenzione ai dettagli, ci sono i personaggi iconici del racconto di Lewis Carroll: Alice stessa e lo Stregatto. Gli elementi si intrecciano con colori e parole, creando un’atmosfera fiabesca che sembra quasi trasportare chi siede sulla panchina direttamente nel mondo fantastico creato dalla penna del celebre scrittore e poeta britannico dell’età vittoriana.