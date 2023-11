“Sono Lillo“. Serie tv girata anche in città

La città torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. Dal 27 novembre al 2 dicembre Orvieto ospiterà le riprese di una puntata della seconda stagione della serie Tv “Sono Lillo“. La commedia brillante per la regia di Eros Puglielli, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, è stata una delle serie di maggiore successo della scorsa stagione e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024 per un totale di sei episodi. Nel cast figurano il protagonista Lillo Petrolo (nella foto), Sara Lazzaro, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado Guzzanti, Marzo Marzocca e altre guest star dei singoli episodi.

Uno di questi sarà ambientato proprio a Orvieto e le riprese interesseranno il ridotto del Teatro Mancinelli, piazza del Popolo, piazza Duomo, via Maitani, piazza Febei, palazzo Coelli, il palazzo dell’Opera del Duomo, corso Cavour e poi sconfineranno anche nel vicino Castello di Torre Alfina. In città, oltre al cast, arriverà la troupe composta da circa sessanta persone più altre maestranze che saranno ingaggiate sul posto, mentre saranno in media circa cinquanta le comparse che saranno impiegate ogni giorno sul set. Lunedì 27 novembre, alle 11.30 nella sala consiliare si terrà un incontro con la stampa per presentare l’iniziativa. Saranno presenti gli attori Lillo Petrolo e Sara Lazzaro, il regista Eros Puglielli e il sindaco di Orvieto e assessore al turismo e alla cultura, Roberta Tardani.