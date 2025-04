"Sono felice che stia bene. Spero di rivederlo presto"

UMBERTIDE - "Sono felicissimo e sono sereno perché Ever è stato ritrovato sano e salvo. Per le festività sarebbe dovuto venire a casa mia, come da tradizione. Speriamo che, anche se per adesso è lontano da noi, passi una bella Pasqua. Speriamo che non avvengano altri episodi del genere in futuro e che ritrovi finalmente serenità. Non vediamo l’ora di poterti riabbracciare, Ever". Sono le parole finalmente serene di Francesco Fulvi, amico del cuore di Ever all’indomani del ritrovamento del 39enne umbertidese, che per cinque giorni aveva fatto perdere le sue tracce, lanciando nell’angoscia una intera città.

Ever Zambelli, salvadoregno ma umbertidese adottivo, era scomparso da Umbertide domenica scorsa per essere rintracciato dopo cinque giorni di ricerche dagli agenti della polizia locale di Bressanone, in Trentino Alto Adige. Tornerà a Umbertide dopo aver espletato alcuni controlli medici. In tanti sui social hanno espresso la loro gioia per il ritrovamento di Ever, molto amato in città.

Il sindaco Luca Carizia, con una nota si è congratulato con le forze dell’ordine e con tutti coloro che hanno contribuito alle ricerce dell’uomo: "Esprimo – ha detto Carizia – le più sentite felicitazioni per il buon esito della vicenda, rivolgendo un ringraziamento a tutte le autorità e a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di ricerca, condotte con grande impegno e professionalità. Una notizia accolta con sollievo e gioia dall’intera città".

Pa.Ip.