"Soddisfatto dei ragazzi. Ora subito testa al Lecco"

TERNI - Roberto Breda tesse le lodi della sua squadra sottolineando l’importanza della reazione avuta dopo la beffa con lo Spezia e proiettandosi già alla sfida del Liberati con il Lecco. "La partita è stata preparata bene – ha detto – e siamo riusciti a mettere da parte la delusione dell’ultimo turno. Invece di piangerci addosso, siamo andati a prenderci qualcosa che sentivamo nostro e ce la siamo giocata sul campo di una squadra forte come la Reggiana. Bene così, perché dopo aver sfoderato un ottimo primo tempo abbiamo tenuto botta pure nella ripresa". Breda, chiamato a esprimersi sulle prestazioni degli attaccanti Favilli, rientrato dopo due giornate di squalifica, e Raimondo, confermatosi “bomber“ da trasferta dopo essere partito dalla panchina, ha commentato: "La prestazione di Favilli è stata molto positiva e siamo contenti di averlo recuperato. Raimondo è partito dalla panchina, ma contro gli emiliani la sua freschezza serviva nel secondo tempo. Tutti i giocatori sono importanti e in questo momento ognuno deve essere votato alla causa comune". Breda guarda già avanti, al Lecco. "La classifica rimane stretta e le squadre che lottano per salvarsi sono tutte raccolte in pochi punti. Dobbiamo dare continuità al successo. Contro il Lecco, vietato sbagliare".

M.C.