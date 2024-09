Sirci rialza la Supercoppa : "Doppia gioia, la squadra ha dimostrato continuità"

Gli sportivi amanti della pallavolo si daranno oggi appuntamento nel tardo pomeriggio per andare a conoscere da vicino la Sir Susa Vim Perugia reduce dalla vittoria nella supercoppa italiana. Un successo nella prima competizione della stagione che ha ulteriormente aumenta la curiosità della gente e surriscaldato i tifosi. E poi c’è l’effetto Ishikawa, fattore non indifferente che sta spostando l’ago della bilancia verso l’estero con tanto seguito da parte dei sostenitori giapponesi. E non sembra un caso che per rinforzare l’interesse proveniente dal Sol Levante oggi la presentazione della squadra sarà alle 18 circa alla concessionaria Toy Motor di via Corcianese. Il club dei block-devils è euforico in queste ore per aver trionfato nel prestigioso appuntamento e centrato il quindicesimo trofeo della sua storia.

Il presidente Gino Sirci ha detto: "Questa supercoppa ha un valore molto importante, forse uguale alla prima supercoppa che vincemmo nel 2018, per due ragioni, la prima è perché ci trova ad essere vittoriosi a ridosso di quella che è stata la fine di una stagione in cui abbiamo centrato tutti gli obiettivi, quindi in continuità, e la seconda è perché dopo due anni è stata vinta di nuovo in una gara secca con Trento". Analizzando i numeri della finale, il numero uno bianconero ha sottolineato la grande reazione della squadra che, sotto per due set ad uno, è riuscita a crescere a livello di efficacia in attacco, con un bel quarto parziale ed un sontuoso tie-break. Una prestazione di testa dei giocatori che hanno avuto la mentalità giusta ed hanno reagito nei momenti difficili del match, determinazione e concentrazione saranno i pilastri su cui si fonderà tutta la stagione che sta per iniziare. L’esordio in superlega maschile è in programma per i block-devils alle ore 17,30 di domenica 29 settembre, quando a Pian di Massiano la squadra perugina ospiterà la temibile Verona per la prima giornata di campionato (prevendita aperta con possibilità di acquisto su vivaticket). L’allenatore Angelo Lorenzetti ha fatto rifiatare i suoi ragazzi ed ora cerca di trovare la miglior intesa monitorando minuto per minuto la situazione dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che aveva accusato un risentimento muscolare durante la semifinale sabato ma ha già ripreso ad allenarsi. Per la tredicesima volta consecutiva Perugia si affaccerà alla massima categoria italiana di pallavolo e la speranza è che possa essere una stagione vincente.