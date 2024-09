Sir Susa Vim Perugia, nel mirino la Supercoppa. Lorenzetti: "Lavorare bene per centrare gli obiettivi"

È ormai nel mirino la supercoppa italiana che aprirà la stagione del volley maschile sabato 21 e domenica 22 settembre a Firenze. La Sir Susa Vim Perugia ha concluso il primo mese di preparazione atletica, a fare il punto della situazione è coach Angelo Lorenzetti (nella foto): "L’ultima settimana è stata importante proprio perché la squadra si è completata, da qua si comincia a lavorare, sapendo che sembra un po’ di più rispetto al solito, ma comunque di tempo non ce n’è mai troppo, quindi c’è la necessità non di lavorare molto, ma di lavorare bene, cercando di centrare gli obiettivi e di avere la mente sempre concentrata su questi per cercare di offrire un livello di pallavolo ottimale per questo inizio di stagione". Nelle sessioni di lavoro quotidiane aumenta di giorno in giorno l’intensità dell’allenamento, grazie alla presenza dell’intero organico. "L’intensità delle cose che si fanno è più elevata; noi dobbiamo cercarla sempre più alta e sempre più simile al gioco per far sì che tutti i salti che si fanno siano salti utili e funzionali a quello che si fa la domenica in partita". Venerdì scorso l’allenamento congiunto con Cisterna è stata un’occasione utile per valutare lo stato dell’arte, oltre all’amalgama del gruppo. Dal terzo set in poi il tecnico ha dato spazio a tutti i giocatori diversificando gli assetti in campo e provando vari schemi di gioco. "L’approccio è stato sicuramente positivo da parte di tutti e poi dopo le prime partite, ci sono sempre delle cose da sistemare". I block-devils continueranno ad allenarsi fino a giovedì 5 settembre, la squadra partirà venerdì alla volta della Polonia dove è in programma la terza edizione torneo Bogdanka Volley Cup che si svolgerà, sabato e domenica nella a Lublino dell’ex Wilfredo Leòn.