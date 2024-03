Sir Perugia vuole subito la semifinale

PERUGIA - I quarti di finale dei play-off scudetto si sono messi bene per la Sir Susa Vim Perugia che conduce due partite a zero contro Verona. I tifosi sperano che la terza sfida, che si gioca domenica al PalaBarton di Pian di Massiano, sia anche l’ultima della serie. Nella trasferta scaligera il migliore in campo è stato lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk che ha detto: "Manca ancora una vittoria per vincere questa battaglia, questo è il nostro obiettivo adesso. Se ci qualifichiamo subito potremo avere due settimane per preparare la semifinale – ha spiegato Semeniuk –, non sarebbe male. È il mio secondo play-off scudetto in Italia, sono più sicuro in campo, possiamo dire che ho più esperienza. Le squadre sono forti, dobbiamo essere sempre preparati. Mi sento in forma e la nostra pallavolo mi sembra buona. La testa sarà fondamentale in gara-tre, dobbiamo rimanere concentrati e fare di tutto per chiudere".

Alberto Aglietti