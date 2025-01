Sir Perugia, l’analisi del presidente Gino Sirci: "Potevamo andare sul 2-0 e la gara sarebbe cambiata"

Ha perso di nuovo nella superlega maschile, anche se stavolta non è riuscita a tirare fuori gli artigli la Sir Susa Vim Perugia. La panchina lunga è servita a tamponare le assenze pesanti ma non a battere una Civitanova Marche che nel suo fortino è rimasta imbattuta. Messa alle spalle la sconfitta, ad una settimana dalle finali di coppa Italia, la buona notizia riguarda il centrale Roberto Russo che è tornato in campo dopo tanto tempo: "Sto bene! Per come è andata la partita c’è rammarico perché avevamo le potenzialità per fare un pochettino meglio. Ci siamo disuniti l’ultimo set, su questa cosa qui dobbiamo lavorarci perché sappiamo che adesso non siamo in un gran momento ma dobbiamo restare uniti. Ci aspetta una competizione molto importante quindi dobbiamo migliorare l’atteggiamento. Nella pallavolo a questi livelli si vince e si perde, però l’importante è rimanere uniti e pensare a migliorare questo aspetto". Il presidente Gino Sirci ha commentato così: "Potevamo andare sul due a zero e la partita sarebbe cambiata, ma è certo che Civitanova Marche ha giocato molto bene in quei frangenti. Nel quarto parziale siamo calati, anche Herrera ha sbagliato delle palle importanti. I marchigiani hanno fatto la differenza col muro, ma li abbiamo aiutati perché non abbiamo ricevuto bene. Possiamo fare meglio anche in battuta. Ben Tara ha dato forfait per un problema alla schiena ma per la coppa Italia contro Verona speriamo possa recuperare. Plotnytskyi starà fuori per qualche settimana. Sabato contro Verona non sarà facile, ma resto fiducioso".

La classifica: Perugia 42, Trento 40, Civitanova Marche 36, Piacenza 35, Verona 30, Milano 29, Modena 18, Cisterna 17, Padova 15, Grottazzolina 15, Taranto 13, Monza 10.