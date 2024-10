Sinistra italiana. Pellegrini primo segretario

GUBBIO - Si inserisce un nuovo tassello nel già instabile mosaico del centrosinistra eugubino, che cerca di riunificarsi e allo stesso tempo rimanere in carreggiata in vista delle elezioni regionali. È Sinistra Italiana che già all’inizio del mese scorso si era presentata come "punto di partenza per una nuova esperienza politica" e dopo i vari assestamenti si è riunito per la prima volta mercoledì. Nel corso dell’assemblea il circolo ha votato Simone Pellegrini come primo segretario della propria storia. È in programma anche un incontro di presentazione del circolo eugubino e del segretario, che si terrà il 7 alle 21, nelle sale della Società Operaia. Totale apertura nei confronti delle altre forze politiche: "Auspicando l’intervento delle forze progressiste di sinistra presenti nel territorio, manifestiamo la volontà di creare un dibattito costruttivo con i cittadini che vorranno confrontarsi con la nostra realtà", si legge nel comunicato.