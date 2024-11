Sindaco, Primo novembre a Perugia. Mattina di selfie alla Fiera dei Morti

Giornata perugina del sindaco Stefano Bandecchi, ieri mattina a spasso alla Fiera dei Morti che si tiene tradizionalmente a Pian di Massiano. Giornata di campagna elettorale per il leader di Ap, schierata a sostegno della governatrice del centrodestra Donatella Tesei. Tra strette di mano e distribuzione dei ’santini elettorali’, Bandecchi e il suo staff hanno sentito il polso ’politico’ dei perugini. Per un sindaco di Terni che va a Perugia, c’è una una sindaca di Perugia che verrà a Terni: il 6 alle 20.30 a piazza Solferino a sostegno di Stefania Proietti, candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Proietti ha trascorso il Primo novembre nel Ternano. Il “Cammino per l’Umbria” della candidata governatrice del centrosinistra ha toccato ieri le aree interne della provincia (Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina) ed è stata "l’occasione per un focus sulla qualità dei servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) di queste zone". Nel vortice dei big della politica in arrivo in Umbria, domani alle 11 in piazza Solferino la segretaria Pd, Elly Schlein, il presidente dem Stefano Bonaccini e la stessa Proietti. Schlein sarà di nuovo a Terni mercoledì con la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.