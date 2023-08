Il sindaco Stefano Bandecchi si scaglia sui consiglieri comunali di FdI, caos in Comune

Terni, 28 agosto 2023 – Caos in consiglio comunale: il sindaco Stefano Bandecchi si scaglia su alcuni consiglieri comunali di opposizione, di Fratelli d'Italia, e viene trattenuto a stento dal vicesindaco Riccardo Corridore e dagli agenti della polizia locale in servizio a Palazzo Spada durante la seduta, sospesa immediatamente dalla presidente Sara Francescangeli.

Nel video, tratto dalla pagina Fb di Radio Tele Galileo, l'escalation dei toni che porta il primo cittadino prima a rivolgersi duramente al consigliere Orlando Masselli, ex assessore al bilancio nella passata Giunta e candidato sindaco del centrodestra alle ultime amministrative, uscito sconfitto dal ballottagio proprio con Bandecchi, e poi a scagliarsi materialmente sul capogruppo di FdI, Marco Cecconi, tra le grida dell'assemblea. Tema di discussione, la sicurezza urbana e le risorse a disposizione.

Tensione in consiglio comunale a Terni: il sindaco Bandecchi bloccato (Fonte Radio Tele Galileo)

“Lei ha gestito la cassa per cinque anni, lei si deve vergognare di dire che serviono i soldi, venga Masselli, continui a ridere sennò le volano via tutti i denti...”, cosi il sindaco verso l'ex assessore al bilancio e suo competitor al ballottaggio. Poi, “Stia zitto!”, ripetuto piu volte al capogruppo Cecconi. Quindi il sindaco abbandona il suo posto sui banchi della Giunta e cerca di raggiungere lo stesso Cecconi, con l'intervento di vicesindaco e vigili urbani che lo trattengono a fatica.