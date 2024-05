Centrocampo grinta e fosforo

VITALI 6 Un paio di buoni interventi, più un’indecisione che poteva costare carissima ma in cui viene salvato dal palo.

DALLE MURA 7 Altra prestazione di grande affidabilità per il difensore che nel momento più delicato della stagione si è fatto trovare prontissimo.

LUCCHESI 6,5 Tiene la posizione commettendo pochi errori e giocando una partita accorta, garantendo elevato rendimento.

BOLOCA 6 Attento e disciplinato, rapido nelle chiusure, si preoccupa di rispettare le distanze nel reparto e tra i reparti (Dal 30 st SORENSEN)

AMATUCCI 7 Suo l’assist intelligente per Distefano che spiana la strada al successo delle Fere, nel contesto di una partita ben giocata dall’inizio alla fine.

FATICANTI 6,5 Gara equilibrata, gran lavoro al servizio della squadra. Tiene corti i reparti e dà modo alla Ternana, in più occasioni, di gestire il pallone al meglio. (Dal 10 st DE BOER 6)

LUPERINI 6,5 Agisce come al solito tra le linee, svolgendo un importante lavoro di raccordo e proponendosi con continuità anche in fase offensiva.

CARBONI 6 (DAL 10 st DIONISI 6) Si dà un gran da fare ma spesso è impreciso in fase conclusiva. Presidia comunque la fascia di competenza

FAVASULI 6,5 Moto perpetuo in copertura e fase offensiva, diversi ottimi recuperi difensivi nel contesto di una partita generosa in cui, come al solito, si mette a disposizione dei compagni di squadra. Un paio d’interventi al limite in area.

PEREIRO 6 Buon controllo di palla, qualche giravolta e un “palleggio“ tra le linee che mette in difficoltà gli avversari. Ma manca la giocata. Sfiora il raddoppio ad inizio ripresa. (Dal 30 st RAIMONDO)

DISTEFANO 7,5 Settimo gol stagionale, secondo consecutivo, peraltro molto bello. Parte in contropiede e in velocità va in gol, dopo quello al Catanzaro, portando le Fere ai play-out con il Bari.

Ste.Cin.