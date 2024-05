Ternana Vittoria da playout

FERALPISALÒ

0

TERNANA

1

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bergonzi; Letizia, Kourfalidis (36’st Zennaro), Hergheligiu (36’st Fiordilino), Giudici (19’st Pietrelli), Felici (43’st Attys); Dubickas (1’st Compagnon), La Mantia. A disp.: Liverani, Volpe, Sina, Compagnon.. All.: Zaffaroni.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca (30’st Sorensen), Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (13’st de Boer), Carboni (13’st Dionisi); Pereiro (30’st Raimondo), Distefano (37’st Zoia). A disp.: Iannarilli, Franchi, Bonugli, Ferrara, Viviani, N’Guessan. All.: Breda.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Marcatori: 25’pt Distefano

Note: osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’incidente sul lavoro di Casteldaccia. Ammoniti: Amatucci, Ferretti (diesse Feralpisalò), Faticanti, Lucchesi. Recupero: 0’, 5’. Angoli 8-6 .

Le Fere vanno ai playout. Si giocheranno la salvezza nel doppio confronto con il Bari (andata al “San Nicola“ giovedì prossimo, ritorno giovedì 23 al “Liberati“). La Ternana ha fatto il proprio dovere vincendo a Piacenza contro la Ferapisalò, ma hanno fatto altrettanto le dirette avversarie. Lo Spezia ha rimontato il Venezia e ha ottenuto la salvezza diretta evitando la negativa situazione negli scontri diretti con i rossoverdi. Il Bari ha battuto il Brescia. L’Ascoli retrocede nonostante la vittoria sul Pisa. Eppure, alla fine del primo tempo le cose sembravano essersi messe bene per la Ternana, vedi il vantaggio dei lagunari al “Picco“. La gara. Breda recupera per la panchina Iannarilli e N’Guessan. La novità rispetto alla sfida con il Catanzaro è Boloca, al rientro dopo il turno di stop, che in difesa sostituisce lo squalificato Casasola. Sono indisponibili Capuano, Sgarbi, Laboiko, Marginean, Pyyhtia, Favilli e Zuberek. Molte assenze per Zaffaroni: Balestrero, Butic, Carraro, Di Molfetta, Ferrarini, Krastev, Manzari, Martella, Sau, Tonetto, Verzeletti, Voltan. In mediana Giudici è preferito a Zennaro. Prima della gara un petardo lanciato dal settore ospiti esplode vicino a uno steward che viene subito soccorso dalla dottoressa Alessandra Favoriti, responsabile sanitario della Ternana, poi viene trasportato fuori in barella. L’episodio potrebbe avere pesanti conseguenze disciplinari nei confronti del club rossoverde.

In curva ospiti al “Garilli“ ci sono 1.360 supporter rossoverdi ed è gremita la tribuna A del “Liberati“ dove la gara è trasmessa sui maxischermi. Nella prima fase di gara si segnalano un sinistro di Pereiro parato da Pizzignacco e una conclusione di Luperini deviata in angolo. Al 26’ il vantaggio: Amatucci sforna un lungo lancio per Distefano che effettua un gran controllo sul filo del fuorigioco, brucia i difensori e realizza il suo 7° gol stagionale sull’uscita del portiere. I tentativi per il raddoppio: un sinistro in diagonale di Carboni respinto in angolo da Pizzignacco e un destro dal limite di Amatucci con pallone di poco alto. Grande rischio a inizio ripresa: al 2’ un destro dal limite di Giudici si stampa sul palo a Vitali battuto. Al 3’ Pereiro spedisce di poco a lato su ennesimo assist di Distefano, al 4’ anche quest’ultimo calcia fuori su azione personale. La Ternana diviene improvvisamente timorosa e nervosa, rimedia ammonizioni e Breda effettua i primi cambi. La Feralpi ci prova con una punizione di Felici parata con qualche difficoltà da Vitali. Al 20’ nuovo tentativo di Distefano e pallone di poco a lato. Poi i rossoverdi non riescono più a incidere, anzi concedono angoli al team di Zaffaroni.