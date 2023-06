Bandecchi, lite e spintoni con un giornalista. Il video

Terni, 27 giugno 2023 – Lite e spintoni tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Gianluca Diamanti, giornalista dell’ufficio stampa del Comune. È quanto accaduto nella mattina di oggi, martedì 27 giugno, sotto la sede del municipio di Terni. Le immagini della lite sono state riprese in un video che sta facendo il giro dei social in Umbria.

A far scattare lo scontro forse qualche parola di troppo tra i due. Il primo cittadino di Terni, contattato da Umbria24, ha fatto sapere: “C’è stato uno scontro sotto al Comune, sono stato aggredito. Ho un testimone che ha visto che mi ha messo le mani addosso. Se lo rivedo gli spacco la testa”.

L’Ordine dei giornalisti dell’Umbria esprime sconcerto per quanto accaduto. L’Odg, scrive in una nota, “apprende con sconcerto quanto accaduto all’esterno del palazzo comunale di Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e il collega dell'ufficio stampa del Comune, Gianluca Diamanti”.

"Nell’attesa dell’ulteriore chiarimento dei fatti, l’Odg esprime pieno sostegno e convinta solidarietà al collega, pronti ad affiancarlo in qualsiasi eventuale iniziativa intenda intraprendere in ogni sede a tutela della propria dignità personale e professionale”. “Visto il grave episodio – conclude l’Ordine nella nota – l’Odg sospende la richiesta di incontro con lo stesso sindaco annunciata nei giorni scorsi, esprimendo al contempo preoccupazione per il clima di intimidazione che si sta creando verso la categoria”.