Simulazioni numeriche per conoscere l’universo

“Formazione ed evoluzione delle galassie“, ovvero, “Come l’utilizzo delle simulazioni numeriche aiuta ad indagare l’Universo“. Un tema tosto sicuramente ma non solo per addetti ai lavori di qualche facoltà universitaria: è il tema di un incontro per tutti gli appassionati di astronomia che l’associazione umbertidese “Mizar“ organizza per sabato prossimo alle 17.30 a San Francesco. Relatore Federico Marinacci, corcianese, professore del Dipartimento di Fisica ed Astronomia della Università di Bologna. Il tema è affascinante: "Simulazioni numeriche sempre più avanzate – dicono da Mizar – sono uno strumento essenziale per lo studio dei meccanismi che governano l’evoluzione dell’universo. Ciò è reso possibile dall’enorme potenza di calcolo dei supercomputer, che consentono di realizzare simulazioni cosmologiche sofisticate che descrivono in modo sempre più dettagliato i processi responsabili della formazione degli oggetti che popolano l’Universo". L’associazione, che riunisce un nutrito gruppo di astrofili impegnati in una importante opera di divulgazione, dopo la forzata pausa dovuta al Covid riparte con le sue proposte. Nel corso degli anni sono state organizzate serate osservative ed eventi in occasione di particolari fenomeni astronomici, come eclissi di sole e di luna, il transito di Mercurio e Venere davanti al sole, oppure opposizioni dei pianeti giganti Giove e Saturno, con l’ausilio dei telescopi dell’associazione o presso l’Osservatorio astronomico di Borgo Coloti.

Fondata nel 1996 da Mario Valdambrini (oggi presidente onorario) vede nel consiglio direttivo Andrea Faloci, presidente, Renzo Bigi, vicepresidente, Andrei Lupu segretario; consiglieri Sergio Bargelli, Andrea Cirilli, Maurizio Ermenegildi, Cesare Galloni, Maurizio Cecchetti.

Pa.Ip.