Silvia Minelli guida Forza Italia: "Via gli aumenti delle tasse"

Il nuovo direttivo comunale gualdese di Forza Italia, eletto dal congresso di domenica, è formato da Silvia Minelli, Roberto Morroni, Fabio Viventi, Gianni Frillici, Luca Fiorucci, Daniele Fazi, Domenico Dell’Unto, Mario Becchetti, Giuseppe Pompei, Eduardo Umberto Vecchiarelli, Massimo Loreti, Gianni Apostolico, Assunta Gaggia, Angela Pettinelli, Ivana Collebrusco, Alessandra Bisciaio, Samantha Palma. Al vertice come coordinatrice c’è Silvia Minelli (nella foto) già assessore e consigliere comunale: è stata eletta con unanime acclamazione. Ai lavori dell’assemblea ha preso parte il coordinatore provinciale Fiammetta Modena; non c’era il regionale Andrea Romizi, la cui assenza è stata stigmatizzata. Tanti ed accalorati gli interventi: hanno riguardato i risultati elettorali a livello regionale ed anche comunale; non sono mancate critiche anche forti, a cominciare dai vertici regionali per la conduzione del partito, sino ad arrivare agli alleati e all’autocritica. Tra i primi atti della nuova gestione del coordinamento, ieri il capogruppo consiliare Fabio Viventi ha presentato un ordine del giorno col quale propone di impegnare il sindaco e la Giunta "ad attivare immediatamente una interlocuzione con la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti al fine di chiedere che venga ritirato il disegno di legge regionale con disposizioni in materia di tributi", aumento deliberato senza incontri con parti sociali, partecipazione con cittadini ed enti locali.

A.C.