Sigfrido Ranucci debutta a Spoleto in anteprima

Anteprima nazionale a Spoleto per lo spettacolo di Sigfrido Ranucci (nella foto), il popolare giornalista, autore e conduttore tv di ’Report’ che sbarca a teatro con “Diario di un Trapezista” con la collaborazione di Claudio del Signore e la voce di Stella Gasparri. Lo spettacolo fa il suo debutto assolito domani alle 21 al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti e racconta un Ranucci segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda. Un reporter che per realizzare le sue inchieste ha dovuto fare delle scelte repentine che talvolta hanno condizionato per sempre la sua vita. "Ho imparato – dice Ranucci nelle note dello spettacolo – che a definire il destino di una persona non sono tanto le sue qualità, quanto le sue scelte. Anche quelle che non fa. Ci sono persone che con la loro presenza e loro scelte, pur rimanendo nell’ombra, sono state determinanti per la realizzazione delle mie inchieste, persone che sembrano uscite da un romanzo. C’è un vagabondo che mi aiuta a realizzare lo scoop internazionale più importante della storia della Rai, quello sui bombardamenti di Falluja, poi un tassista che mi fa ritrovare la pinacoteca di Tanzi, decine di capolavori del valore di milioni di euro che erano sfuggiti alle indagini di due procure e dell’agenzia di investigazione internazionale più importante del mondo, la Krol.

Una producer svizzera che passa le notti insonni a salvare i rospi (...) e che mi ha salvato dal trappolone di un politico...".

I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone.it