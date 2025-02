“Sicurezza“ tra pubblico e privato: "Telecamere, spetta alle Istituzioni"

I costi delle misure di difesa passiva per frenare l’ondata di furti nei negozi devono essere sostenute dalle Istituzioni e non dai commercianti, già gravati di spese a fronte di un contesto incerto. E’ la posizione di Confartigianato Imprese, che segue il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura e in cui era stata avanzata l’idea di sensibilizzare i commercianti sul ricorso a telecamere e vetri antisfondamento.

"Per raggiungere l’obiettivo di un contesto territoriale attrattivo e sicuro – così Confartigianato – riteniamo indispensabile che la città sia dotata di un congruo numero di telecamere in grado di monitorare in particolare le aree più sensibili, sia del centro cittadino che delle aree artigianali/industriali e ribadiamo la necessità che l’installazione di telecamere di sicurezza nelle aree urbane sia un impegno delle amministrazioni pubbliche. L’installazione di telecamere da parte delle Istituzioni locali rappresenta una misura di interesse collettivo, garantisce un ambiente sicuro e protetto consentendo agli imprenditori di operare in un contesto favorevole in grado di fare esprimere talento, creatività, capacità tipiche delle micro e piccole imprese dei settori dell’artigianato e del commercio".

"Le imprese stanno affrontando sfide senza precedenti – continua l’associazione di categoria – a causa della crisi economica, con costi operativi in continua crescita e una domanda di mercato che resta incerta. In questo scenario, non riteniamo opportuno vederle gravate di un ulteriore onere per l’installazione e la gestione di telecamere di sorveglianza; questo rappresenterebbe un peso insostenibile per molti commercianti ed artigiani, che costituiscono il cuore pulsante del nostro territorio. Riteniamo anche che, in alcuni casi, l’installazione privata di telecamere possa essere incoraggiata, per i suoi benefici anche di carattere pubblico, attraverso il collegamento con le centrali operative delle forze dell’ordine magari con misure compensative di sostegno a coloro che ritengono utile ed opportuno realizzare questo tipo di investimento, ad integrazione ma mai in sostituzione dell’intervento pubblico".

Confartigianato sottolinea "l’importanza cruciale della sicurezza urbana e del decoro come essenziali elementi di contesto per facilitare lo sviluppo delle attività economiche nelle nostre città. Le zone sicure e ben curate sono fondamentali per garantire il flusso continuo di clienti, sia residenti che turisti".