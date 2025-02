Sicurezza e diritti di libertà. Dibattito aperto

PERUGIA - Un’opportunità formativa di grande rilievo per gli studenti dell’Itet Capitini di Perugia che nell’ambito del programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dall’economista Carlo Cottarelli, hanno potuto confrontarsi con Luciana Lamorgese. L’ex ministro dell’Interno nei governi “Conte II” e “Draghi” è stata ospite dell’aula magna dell’istituto per un incontro dedicato al tema “Sicurezza e diritti di libertà”, accolta dal dirigente scolastico Silvio Improta. "Riteniamo questo incontro prezioso per ribadire l’importanza della partecipazione studentesca e della partecipazione alla vita politica, oggi messa in grave crisi dalla disaffezione, come dimostrano i crescenti tassi di astensionismo alle elezioni. E se, come diceva Calamandrei, la scuola può fare “il miracolo di trasformare i sudditi in cittadini”, affrontare temi fondamentali per la nostra democrazia con i ragazzi è importantissimo", dice il preside Improta. Davanti a una platea di studenti delle classi quarte e quinte, la dottoressa Lamorgese ha quindi approfondito il delicato equilibrio tra il diritto alla sicurezza e i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione, il cui dettato è considerato centrale nel riconoscimento delle libertà civili e nel processo di trasformazione della condizione della persona da “suddito” a “cittadino” protagonista della vita democratica.