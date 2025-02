Sicurezza, dalla Lega dura replica al Pd

FOLIGNO Dura replica del segretario della Lega Foligno, Mauro Malaridotto, al Pd sulla questione sicurezza. "Paradossale - tuona - che a chiedere maggiori interventi sulla sicurezza sia il Pd dei porti aperti e dell’immigrazione a tutti i costi, partito che depenalizza i reati e si oppone al rimpatrio degli irregolari e dei criminali. Addirittura si arriva a strumentalizzare una lite tra due persone e un arresto, simbolo quest’ultimo dell’operatività e della professionalità delle forze dell’ordine, per cercare di infangare il lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione Zuccarini a guida Lega".

"Come non ricordare, poi, quando il Pd organizzò un sit in sotto il Palazzo comunale con tanto di sacco a pelo - continua Malaridotto – per manifestare a favore di una persona violenta e protestare contro il sindaco che applicava il Daspo per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Mai nessun altro prima di noi nella storia di questa città aveva realizzato così tanti interventi sul comparto sicurezza. Ne sono esempi la centrale operativa unica della polizia locale, il potenziamento dei sistemi di controllo e di videosorveglianza in centro e in periferia, i numerosi progetti portati a termine per il ripristino dell’illuminazione e del decoro di aree completamente abbandonate dalla sinistra negli anni".

"Quelle del Pd sono chiaramente polemiche strumentali, ideate da un partito che, a livello locale e nazionale, non perde occasione per schierarsi contro le forze dell’ordine", conclude.