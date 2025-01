Sicurezza, aumentano le telecamere. Parcheggio coperto più controllato

Più telecamere per migliorare la sicurezza e interventi sulla viabilità con lo scopo di migliorare le condizioni del centro. Il vicesindaco Stefano Spagnoli annuncia la prossima installazione di telecamere nel parcheggio coperto di via Roma che è stato oggetto di atti di vandalismo nel recente passato e l’estensione della ztl al centro.

Un nuovo varco ztl sarà posizionato in piazza Duomo all’altezza di via Soliana mentre a partire dal primo febbraio sarà istituita un’area pedonale urbana tra corso Cavour, dal teatro Mancinelli a piazza della Repubblica, via Duomo e via della Costituente che modificherà radicalmente l’accesso e il transito dei veicoli per il carico scarico merci.

Il varco di via della Costituente servirà anche a regolamentare in senso diverso la circolazione tra piazza Marconi e piazza duomo in vista del cantiere e poi del futuro funzionamento della casa e dell’ospedale di comunità nella sede dell’ex ospedale.

È stato acquistato il sistema chiamato TargaSystem che entrerà in funzione nei prossimi mesi e servirà a rilevare, attraverso la scansione della targa, varie irregolarità come auto poste sotto sequestro o inserite in black list, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione.

Spagnoli spiega anche che non è possibile intervenire per ridurre la velocità dei veicoli che percorrono via Postierla come chiesto ripetutamente dai residenti: "La realizzazione di percorsi protetti non è praticabile per la stessa conformazione della strada che non offre spazi necessari. Neanche il senso unico alternato può essere una soluzione perché, soprattutto negli orari di maggior carico di traffico, all’entrata e uscita delle scuole, creerebbe lunghe file di veicoli con conseguenti ingorghi dall’una e dall’altra estremità della via".

Il sistema di telecamere di videosorveglianza che sia aggiunge a quelle presenti, sarà collocato nel piano pedonale superiore del parcheggio di via Roma. "Questo, insieme all’implementazione dell’illuminazione pubblica che è stata effettuata–aggiunge Spagnoli–ci consentirà di vigilare su una zona dove in passato si sono verificati atti vandalici sul patrimonio pubblico che dobbiamo scongiurare. Con lo stesso obiettivo intendiamo installare un sistema di telecamere anche al Borgo a Orvieto scalo nell’ambito di un più ampio piano che porterà all’estensione della videosorveglianza in altre zone sensibili".

Cla.Lat.