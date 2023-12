"Siamo tra le cinque regioni più visitate d’Italia"

"Siamo tra le cinque regioni più visitate durante questo ponte dell’Immacolata, un’ulteriore conferma della potenza attrattiva dell’Umbria e della sua promozione": lo scrive sui social la presidente Donatella Tesei, rivolgendo un "caloroso benvenuto a tutti i turisti che stanno ammirando il Natale accendersi da nord a sud nella nostra bellissima regione!". Per il weekend lungo iniziato l’8 dicembre è stato prenotato in Italia il 74% delle camere disponibili, per un totale previsto di 4,5 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali, il 4,3% in più rispetto all’8 dicembre dello scorso anno. E tra le regioni, Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige e Umbria sono in cima alle preferenze dei turisti. A stimarlo è Cst per Assoturismo Confesercenti, analizzando la disponibilità ricettiva sulle principali piattaforme delle Online Travel Agency. Le fa eco l’assessore al turismo Paola Urbani Agabiti.

"Una regione per mille ragioni: rra stampa e Tv, la campagna promozionale voluta dalla Regione ha colto nel segno. L’Umbria è tra le cinque regioni italiane più visitate in occasione del ponte dell’Immacolata. Il turismo invernale non è più solo appannaggio delle regioni del Nord Italia. Il Cuore verde d’Italia, con la sua ricchissima offerta di eventi e manifestazioni, si contende il podio con realtà che una volta facevano la parte del leone, in materia di vacanze invernali".