Si presenta il libro su Carlo Acutis

GUALDO TADINO - Il libro “Carlo Acutis: sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi - Originali, non fotocopie“, scritto dall’arcivescovo monsignor Domenico Sorrentino, verrà presentato a Gualdo Tadino martedì 18 marzo, alle 18, nella sala “Panorama“ del Birrificio Flea, in via Fratelli Cairoli. Interverranno il sindaco Massimiliano Presciutti, Matteo Minelli, amministratore delegato di Universo Flea e di Ecosuntek, Luca Gammaitoni, professore del Dipartimento di fisica e geologia dell’Università degli Studi di Perugia, Cinzia Tini, direttore di Trg, don Antonio Borgo, vicario per la pastorale e lo stesso mons. Domenico Sorrentino, vescovo della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno. Moderatrice dell’evento Marina Rosati, direttore dell’ufficio comunicazione della Diocesi. A seguire è previsto un momento di condivisione e convivialità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.