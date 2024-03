“Si dolce è ’l tormento” nell’Aula magna di Palazzo Gallenga

“Si dolce è ’l tormento” è il titolo del concerto in scena questo pomeriggio alle 17 nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, all’Università per Stranieri, organizzato dall’Agimus per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Un concerto tutto al femminile con protagoniste il mezzosoprano vicentino Miriam Callegaro (nella foto) e la chitarrista veronese Carla Tessari che eseguiranno canti e canzoni dedicate all’universo femminile di Monteverdi, Dowland, Giuliani, De Falla e Garcia Lorca. Miriam Callegaro dopo il diploma in violino al Conservatorio di Padova, ha studiato canto rinascimentale e barocco al Conservatorio di Vicenza e attualmente si sta perfezionando in canto nel repertorio del mezzosoprano. Ha partecipato come solista alla Sagra Musicale Umbra. Carla Tessari ha all’attivo un’intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni da camera. Laureata in musicologia all’Università di Pavia, per anni ha svolto incarichi di formatore di docenti al Conservatorio di Verona e Vicenza. Il concerto è a ingresso libero.