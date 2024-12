"Si continua a intervenire su strade e infrastrutture"

PERUGIA – "Nonostante i vigorosi tagli previsti dal governo nazionale dalla legge di bilancio del 2023 (a Perugia nel dettaglio mancheranno 4,1 milioni di euro in tre anni, oltre all’accantonamento ulteriore della spesa corrente previsto dalla legge di Bilancio di quest’anno), l’amministrazione decide di continuare ad investire copiosamente su strade e infrastrutture". E’ quanto sostiene in una nota il gruppo consiliare ‘Pensa Perugia’, che ricorda come nel 2025 verranno investiti altri "2.500.000 euro per strade e marciapiedi oltre ai 2.750.000 euro stanziati ad agosto, più 1.200.000 euro dedicati esclusivamente a Strada dei Loggi (a proposito di vicinanza al mondo delle imprese). Altri importanti progetti, che vedono il Comune attivo come soggetto co-finanziatore sono inoltre la riqualificazione impianto sportivo Rimbocchi, l’intervento di efficientamento energetico del Palazzetto Pellini, i lavori di ripristino del campo sportivo di Ponte Rio (150.000 euro contributo regionale 135.000 cofinanziamento comunale.)".