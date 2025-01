Si celebra la giornata del ricordo. Perugia coinvolge gli studenti

Incontri, testimonianze, musica, teatro e cinema per non dimenticare l’orrore della Shoah. Sono davvero tante le iniziative in programma per la Giornata della Memoria che si celebra domani. A Perugia l’appuntamento istituzionale è dalle 9.30 alla Sala dei Notari con l’incontro “Perugia – Auschwitz: la memoria è impegno”, alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi, del vice presidente della Regione Tommaso Bori e di Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale. Una mattinata tra storia e creatività artistica pensata per i giovani, con numerose scuole che hanno raccolto l’invito a partecipare e con le testimonianze di alcuni studenti che si alterneranno a quelle di autorevoli relatori.

Sul fronte degli spettacoli, le iniziative per la “Giornata“ iniziano già oggi: alle 17 alla Sala dei Notari c’è la rappresentazione “I mi’ cocchi”, in ricordo degli Internati militari italiani, su testo di Giuseppe Tufo con i lettori Ilenia Filippetti, Giuseppe Brizi, Lamberto Zingarini e le musiche del Trio D’Arna, con Barbara Abati, flauto, Lucia Bellucci, chitarra e Luca Ricci, voce e percussioni. E alle 16 con il Gran Tour Perugia si passeggia per Il quartiere ebraico, tra vie e i vicoli del centro storico, con cenni storici e curiosità. Informazioni e prenotazioni al 371 3116801.

Ovviamente il clou è in porgramma domani. Sempre alla Sala dei Notari alle 17.30 c’è il concerto narrativo “Il dovere di ricordare“, dall’Associazione Italia-Israele di Perugia, con musica e storie sopravvissute ai campi di concentramento e di sterminio a cura di Alessandro Dominguez, chitarrista classico e Aurora Martini, soprano e voce narrante. Sempre alle 17.30 all’Auditorium del Conservatorio “Morlacchi“ si tiene il Concerto della memoria e della pace con di Ortolani, Messiaen, Ravel, Duparc, Delibes e Prokofiev e al Centro servizi camerali Alessi l’Università di Perugia organizza la lettura teatrale “Lise Meitner e la fissione nucleare“, a cura di Paola Tortora. E dalle 19 si accende il suggestivo video mapping “Per non dimenticare“, in piazza dell’Università.

Sofia Coletti