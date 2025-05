Si alza il sipario sulla Quintana 2025. Questa sera l’attesa Cena Grande

E’ il giorno della Cena Grande, l’occasione in cui i dieci Rioni si riuniscono nella splendida cornice di Palazzo Trinci per la manifestazione che segna l’inizio della Quintana della Sfida 2025. Saranno più di 700 i commensali che potranno degustare i piatti degli chef dei Rioni nella corte del palazzo gentilizio. La serata sarà arricchita da video storici sempre all’insegna della Quintana. Durante l’evento verrà inoltre presentato il Palio, realizzato dal giovane ma già affermato artista Andrea Polichetti con la collaborazione tecnica del sarto e quintanaro doc Massimo Fiordiponti, che andrà al cavaliere vincitore della giostra del prossimo 14 giugno. Questo è uno dei momenti più attesi da tutti i rionali che vedono concretizzarsi i propri sogni di vittoria. La cena vedrà, anche, la partecipazione della compagnia Kronos Acrobatic Theater che arricchirà la serata con acrobazie, danze e musiche. Sempre nel corso dell’evento ci sarà l’estrazione dell’ordine di partenza per le prove ufficiali che si svolgeranno il primo giugno al “Campo de li giochi Marcello Formica e Paolo Giusti“. Per avere maggiorni informazioni relative alle modalità di partecipaizone alla serata è necessario rivolgersi ai Rioni. Il menù della serata prevede antipasti: Carpaccio di Angus su letto di misticanza e frutta secca; primo: Cappellacci ripieni di bufala con pesto di zucchine e tartufo nero; secondo: Rollatina di faraona con demi glacé, verdura campagnola e patate duchessa; dolce: Crostatina di crema e visciole e rocciata. Quello di oggi, dunque, sarà il preludio che porterà all’ottantesimo anniversario della Quintana. Un’edizione, questa della Sfida, salutata anche dall’emissione di un annullo filatelico, presentato nei giorni scorsi a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Nell’Italia degli ottomila Comuni – commenta il sindaco Stefano Zuccarini – Foligno fa parte degli otto Comuni scelti a livello nazionale per rappresentare le manifestazioni storiche. E’ una grande emozione", ha detto ancora il sindaco Zuccarini in occasione proprio dell’emissione del francobollo. Positivo anche il commento del vicesindaco Riccardo Meloni: "L’emissione del francobollo costituisce un altro tassello nella storia della Giostra, ma ora anche della filatelia italiana". E il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, ha parlato di "pagina storica in vista degli ottant’ anni della manifestazione".